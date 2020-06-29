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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.В источнике
С чего всё началось
«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Известиявчера в 12:21
Подробнее о событии

Путин поручил призвать запасников на военные сборы

Газета.Ruвчера в 15:50

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

ТАССвчера в 08:30

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Известиявчера в 12:21

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

РИА Новостивчера в 10:59

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Lenta.ruвчера в 08:52

Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают

Комсомольская правдавчера в 14:41

Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов

Life.ruвчера в 08:25
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости17:59
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Международным банкам развития может не хватить капитала

Международным банкам развития может не хватить капитала Инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, несмотря на массивные меры поддержки, предупреждают аналитики Черноморского банка торговли и развития.
Коммерсантъ18:14
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Экс-игрок «Ливерпуля» — о решении «Ман Сити» организовать чемпионский коридор: это чепуха

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи прокомментировал решение «Манчестер Сити» в ближайшем матче организовать чемпионский коридор игрокам мерсисайдского клуба.
Чемпионатвчера в 15:35
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Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ruвчера в 11:09
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В Казахстане могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина в стране, так как после снятия в начале мая ограничений из-за пандемии, число выявляемых заражений выросло в семь раз.
Московский Комсомолецвчера в 10:01
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МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 13:25
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Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)

Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
ИноСМИ18:00
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В горах Сочи исчезло озеро Малое

В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме.
Юга.рувчера в 11:32
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Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
РИА Новостивчера в 11:38
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