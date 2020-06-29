Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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