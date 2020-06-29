Политика
RT на русскомПутин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Футбол
Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Официальный сайт РПЛ представил символическую сборную 24-го тура, куда вошли четыре игрока «Зенита».
Советский спорт 07:55
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Общество
Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян
Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
Экономика
Государство получило более 1 трлн рублей дивидендов за 2017-2019 годы
Государство за период 2017-2019 годов получило более 1 трлн рублей дивидендов от акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности.
ТАСС 10:10
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Экономика
FT: Coty купит 20% акций косметической компании Ким Кардашьян
Производитель косметической продукции Coty собирается купить 20% акций принадлежащей фотомодели Ким Кардашьян компании KKW Beauty, выпускающей декоративную косметику и парфюмерию, за $200 млн.
ТАСС 05:57
Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире
Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
Здоровье
ABC: Не нужно есть пищу, которая вам не нравится, чтобы похудеть
Сото дала полезные советы, как снизить вес, набранный в период карантина по коронавирусу, отвечая на вопросы газеты.
Евразия Daily 27 июня в 17:17
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Общество
Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах
Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:10
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35