Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы из запаса

РИА Новости10:59

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Lenta.ru08:52

Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов

Life.ru08:25

Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Газета.Ru08:30

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

ТАСС08:30

Путин объявил призыв граждан в запасе на военные сборы

БИЗНЕС Online08:28

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

RT на русском08:33
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

РИА Новости 10:35
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Футбол

Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Официальный сайт РПЛ представил символическую сборную 24-го тура, куда вошли четыре игрока «Зенита».
Советский спорт 07:55
Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Буффоном и Кьеллини

Чемпионат 10:29
Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
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Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Политика

Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию

12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
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Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
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Экономика

Государство получило более 1 трлн рублей дивидендов за 2017-2019 годы

Государство за период 2017-2019 годов получило более 1 трлн рублей дивидендов от акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности.
ТАСС 10:10
Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
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Экономика

FT: Coty купит 20% акций косметической компании Ким Кардашьян

Производитель косметической продукции Coty собирается купить 20% акций принадлежащей фотомодели Ким Кардашьян компании KKW Beauty, выпускающей декоративную косметику и парфюмерию, за $200 млн.
ТАСС 05:57
Происшествия

Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире

Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
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Здоровье

ABC: Не нужно есть пищу, которая вам не нравится, чтобы похудеть

Сото дала полезные советы, как снизить вес, набранный в период карантина по коронавирусу, отвечая на вопросы газеты.
Евразия Daily 27 июня в 17:17
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Общество

Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:10
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
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