Политика
РБКПутин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля. Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
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Общество
С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
ВашГород.ру 03:44
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Общество
В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом
Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.
Piter.tv 06:03
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
Назвали причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Космос
В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем
Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Футбол
Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию
В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
Metaratings вчера в 11:59
Политика
Трамп приступает к постепенному снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском 16 апреля в 15:43
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая
Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
Интерфакс 05:28
Общество
Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
Политика
Путин сообщил о переносе парада Победы
Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан.
Политика Сегодня 16 апреля в 11:55
Армия и оружие
Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе
Piter.tv вчера в 06:36
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59