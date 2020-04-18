Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля. Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 176

Общество В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 818

Политика Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. 7

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 42

Космос В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA. 16

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 529

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 393

Общество Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Общество Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 87

Политика Путин сообщил о переносе парада Победы Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан. 2,8K