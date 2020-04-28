Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. Глава государства отметил, что эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу.
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с чего всё началось
«В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации <...> постановляю установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»,— сказано
 в указе президента.
Коммерсантъ12:46

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Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

Коммерсантъ12:46

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

RT на русском12:15

Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

Известия12:37

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Ведомости12:26

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

РБК12:44

Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

ТАСС12:12

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

РИА Новости12:55
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета 11:32
18
Экономика

С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России

В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
4,6K
Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз забеременела через четыре месяца после первых родов

СМИ сообщают, что 47-летняя американская актриса Кэмерон Диаз, которая в декабре прошлого года родила первенца, снова ждет ребенка.
Вечерняя Москва 11:22
Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda стали принимать заказы на полноприводный Skoda Karoq с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.
Тарантас Ньюс 04:09
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Происшествия

Россияне избили поджигавших лес чиновников

Lenta.ru 23:22
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Авто

Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Оka.fm 03:30
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
2,4K
Происшествия

В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03
18
Общество

В Калининградской области продлили самоизоляцию до 12 мая

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая.
Известия 19:58
35
Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Российская газета 03:25
3
Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
1
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 11:05
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Космос

Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года

Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца.
ТАСС 00:31
Экономика

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
40
Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
2,7K
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
635
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Кино

Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега

Игромания.ру 10:32
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
1
Общество

Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX

Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна 16:56
Транспорт

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета 07:35
587
Общество

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
Life.ru 22:06
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