Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

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