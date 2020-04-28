с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы за сотрудниками.

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

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