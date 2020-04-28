с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно. Нерабочими с сохранением зарплаты объявлены дни 6-8 мая, которые прежде были рабочими днями.

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

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