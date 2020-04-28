Коронавирус
Парламентская газетаПутин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно. Нерабочими с сохранением зарплаты объявлены дни 6-8 мая, которые прежде были рабочими днями.
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с чего всё началось
«В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации <...> постановляю установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»,— сказано в указе президента.Коммерсантъ12:46
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Общество
Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля
Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
Общество
Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Политика
Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют
В Москве в День Победы пройдет воздушная часть парада. Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам.
Каспий.Инфо 12:46
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине
Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ 15:23
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса
Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара.
Эхо Москвы 15:29
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18