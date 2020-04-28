Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно. О продлении было объявлено ранее.
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«В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации <...> постановляю установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»,— сказано
 в указе президента.
Коммерсантъ12:46

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Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

РИА Новости12:55

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

Коммерсантъ12:46

Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

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Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

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