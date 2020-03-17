Коронавирус
РБКПутин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля. «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил президент.
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с чего всё началось
Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.Известия14:03
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Общество
Учащиеся 1–4 классов смогут учиться в маломерных группах
В дошкольных группах сохранится свободное посещение: родители сами могут принять решение, вести ли ребенка.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Космос
«Массивная красота»: NASA продемонстрировало новый снимок Юпитера
Примечательно, что Юпитер не только обладает гигантскими размерами, но и высоким содержанием различных материалов, вдвое превышающим запасы всех объектов Солнечной системы.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов
Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Наука
Восьмимесячные дети понимают основы грамматики
Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Гаджеты
Realme 6i получит 16 МП селфи-камеру и батарею на 5000 мАч
Realme 6i представят 17 марта и производитель уже рассказал, что смартфон будет поставляться с Helio G80 SoC, четырьмя камерами на задней панели с основным 48 МП сенсором и 18W быстрой зарядки.
Здоровье
В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус
Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башектова 17 марта подписала постановление о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе.
Экономика
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Футбол
Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»
Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Армия и оружие
The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Единоборства
Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
Гаджеты
В Samsung разрабатывают датчик разрешением 150 Мп для камеры смартфона
По информации инсайдеров, в корпорации Samsung начали разработку совершенно нового датчика для флагманских смартфонов.
Футбол
Экс-президент «Реала» заразился коронавирусом и находится в реанимации
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заразился коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц, сообщает Marca.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Баскетбол
У Дюранта диагностирован коронавирус
Общество
Стало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Игры
«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог
Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.