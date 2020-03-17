Коронавирус

РБКРБКПутин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля. «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил президент.
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Ранее 17 марта на сайте
 Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.
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Znak.com13:54
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
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