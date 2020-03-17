с чего всё началось

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля. «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил президент.

Космос «Массивная красота»: NASA продемонстрировало новый снимок Юпитера Примечательно, что Юпитер не только обладает гигантскими размерами, но и высоким содержанием различных материалов, вдвое превышающим запасы всех объектов Солнечной системы.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Общество Скончался писатель Эдуард Лимонов Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Общество В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.

Общество На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Наука Восьмимесячные дети понимают основы грамматики Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.

Гаджеты Realme 6i получит 16 МП селфи-камеру и батарею на 5000 мАч Realme 6i представят 17 марта и производитель уже рассказал, что смартфон будет поставляться с Helio G80 SoC, четырьмя камерами на задней панели с основным 48 МП сенсором и 18W быстрой зарядки.

Здоровье В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башектова 17 марта подписала постановление о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Общество Стало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.