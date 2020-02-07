Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Глава государства постановил
 выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.
RT на русском02:04

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В Совфеде посчитали, сколько ветеранов получат обещанную Путиным выплату к 75-летию Победы

URA.Ru13:13

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Российская газета09:52

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском02:04

Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ по 75 тыс. рублей

Коммерсантъ02:59

Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

РИА Новости02:29

Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы

РБК02:11

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ТАСС05:07
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