Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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Путин утвердил выплаты по случаю 75-летия Победы

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Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

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