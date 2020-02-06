Общество
Газета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны
Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39
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Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
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Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Авто
Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Футбол
Впервые за шесть лет «Барселона» не сыграет в финале Кубка Испании
С 2014-го года каталонцы всегда принимали участие в финале Кубка Испании. Они становились его обладателем с 2015-го по 2018-й.
Хоккей
Путин и Лукашенко вместе сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе сыграли в хоккей в товарищеском матче.
Наука
Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Культура
Российская певица выступит на церемонии «Оскар»
Общество
На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Здоровье
В Китае от коронавируса умерли 722 человека, заболели — 31 774
По официальным данным на утро 8 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 31 774 человека, умерли от него 722 человека.
Гаджеты
Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое
Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.
Кино
Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы
Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Политика
FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа
Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал угрозы со стороны США ввести санкции против России из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.