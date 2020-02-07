Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

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