с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Происшествия Скоростной поезд в Италии сошел с рельсов Скоростной поезд сошел с рельсов утром в четверг. В результате происшествия погиб один человек и еще около 30 пострадали.

Политика Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Общество Первый канал связал появление коронавируса в Китае с Дональдом Трампом В сюжете корреспондент Кирилл Брайнин привёл несколько версий появления коронавируса, в том числе предположение о том, что переносчиками заболевания могли стать летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухани.

Общество У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Американцы уничтожили С-400 с вертолета Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".

Транспорт В России изменят правила использования шипованных шин В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в России изменят правила использования шипованных шин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Магнитогорске матери пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках В Челябинской области транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении АО «Международный аэропорт города Магнитогорска» и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке не предоставили помощь для посадки в самолет ее сына-инвалида и женщине пришлось нести его на руках.

Происшествия В Ялте людей смыло волной с пирса в море Штормовая волна унесла в море мужчину и девушку, находившихся на пирсе в Ялте. Спасти их не удалось, сообщило ГУ МЧС по Республике Крым.