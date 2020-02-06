Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Глава государства постановил
 выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.
RT на русском02:04

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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском02:04

Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

РИА Новости02:29

Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы

РБК02:11

Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ по 75 тыс. рублей

Коммерсантъ02:37

Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Известия02:02

Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

ТАСС01:41

Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны

Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Дамаску, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:54
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Политика

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Известия вчера в 04:52
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
News.ru вчера в 04:54
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Происшествия

Скоростной поезд в Италии сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел с рельсов утром в четверг. В результате происшествия погиб один человек и еще около 30 пострадали.
iReactor вчера в 01:40
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском вчера в 04:11
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 05 февраля в 09:06
Общество

Первый канал связал появление коронавируса в Китае с Дональдом Трампом

В сюжете корреспондент Кирилл Брайнин привёл несколько версий появления коронавируса, в том числе предположение о том, что переносчиками заболевания могли стать летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухани.
Говорит Москва вчера в 03:44
Общество

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 01:20
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Экономика

«Магнит» потерял 50% прибыли в 2019 году

Торговая выручка «Магнита» в 2019 году увеличилась на 9,5% и составила 1,33 трлн рублей.
Моллы.Ru вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Российская газета 04:50
Армия и оружие

Американцы уничтожили С-400 с вертолета

Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Утро.ru вчера в 05:32
Общество

Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «МС-13» отстыковался от Международной космической станции и отправился на Землю.
РБК вчера в 01:11
Происшествия

Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
РБК 05 февраля в 18:39
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Здоровье

Коронавирус впервые выявлен у новорожденного

НТВ вчера в 06:37
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

Интерфакс вчера в 00:29
Транспорт

В России изменят правила использования шипованных шин

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в России изменят правила использования шипованных шин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Piter.tv 05 февраля в 07:15
Технологии

Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы

Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
3DNews вчера в 03:35
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках

В Челябинской области транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении АО «Международный аэропорт города Магнитогорска» и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке не предоставили помощь для посадки в самолет ее сына-инвалида и женщине пришлось нести его на руках.
Аргументы и Факты вчера в 03:19
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Евразия Daily вчера в 02:24
Происшествия

Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск

Следователи задержали двоих соучастников поджога Никулинского суда Москвы, заказчик объявлен в розыск.
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Происшествия

В Ялте людей смыло волной с пирса в море

Штормовая волна унесла в море мужчину и девушку, находившихся на пирсе в Ялте. Спасти их не удалось, сообщило ГУ МЧС по Республике Крым.
Рамблер вчера в 01:53
Общество

Украинский премьер принял участие в презентации приложения «Дія»

Власти Украины запустили мобильное приложение «Дія».
SNG.Today 02:02
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Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Футбол

Экс-игрок «Зенита» Паредес может уйти из «ПСЖ» в «Ювентус»

Аргентинский полузащитник французского «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес может стать футболистом туринского «Ювентуса».
Нева Спорт вчера в 14:24
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