Общество
Газета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.RT на русском02:04
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Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны
Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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ПВО Сирии отразили ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Дамаску, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
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Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
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В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
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В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Скоростной поезд в Италии сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел с рельсов утром в четверг. В результате происшествия погиб один человек и еще около 30 пострадали.
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Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Общество
Первый канал связал появление коронавируса в Китае с Дональдом Трампом
В сюжете корреспондент Кирилл Брайнин привёл несколько версий появления коронавируса, в том числе предположение о том, что переносчиками заболевания могли стать летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухани.
Общество
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Экономика
«Магнит» потерял 50% прибыли в 2019 году
Торговая выручка «Магнита» в 2019 году увеличилась на 9,5% и составила 1,33 трлн рублей.
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Анна Семенович перенесла операцию
Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Армия и оружие
Американцы уничтожили С-400 с вертолета
Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Общество
Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «МС-13» отстыковался от Международной космической станции и отправился на Землю.
Происшествия
Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула
Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Здоровье
Коронавирус впервые выявлен у новорожденного
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
Транспорт
В России изменят правила использования шипованных шин
В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в России изменят правила использования шипованных шин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Технологии
Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках
В Челябинской области транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении АО «Международный аэропорт города Магнитогорска» и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке не предоставили помощь для посадки в самолет ее сына-инвалида и женщине пришлось нести его на руках.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
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Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск
Следователи задержали двоих соучастников поджога Никулинского суда Москвы, заказчик объявлен в розыск.
Происшествия
В Ялте людей смыло волной с пирса в море
Штормовая волна унесла в море мужчину и девушку, находившихся на пирсе в Ялте. Спасти их не удалось, сообщило ГУ МЧС по Республике Крым.
Общество
Украинский премьер принял участие в презентации приложения «Дія»
Власти Украины запустили мобильное приложение «Дія».
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Паредес может уйти из «ПСЖ» в «Ювентус»
Аргентинский полузащитник французского «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес может стать футболистом туринского «Ювентуса».