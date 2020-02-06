Общество
Газета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.RT на русском02:04
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Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны
Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39
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Общество
Китайцев, прилетевших в Екатеринбург, закрыли на карантин
Жителей Китая, прилетевших сегодня в Екатеринбург из Пекина, привезли из «Кольцово» на автобусе в центр «Бодрость».
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Футбол
Головин опустился в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Сегодня стал известен список из десяти самых высокооплачиваемых игроков «Монегасков».
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Хоккей
КХЛ рассматривает варианты графика матчей плей-офф Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает разные варианты графика проведения матчей плей-офф чемпионата с точки зрения возможностей арен клубов на Западе и логистики - на Востоке, окончательное решение будет принято 12-14 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
Политика
Абэ согласился посетить Москву на День Победы
Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Гаджеты
В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD
Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
Общество
«Яндекс» может нарастить доходы благодаря закону о предустановке
«Яндекс» в ближайшие годы значительно увеличит свою долю на российском рынке — благодаря закону об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
Космос
«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника OneWeb
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.