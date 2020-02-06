Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
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В Совфеде посчитали, сколько ветеранов получат обещанную Путиным выплату к 75-летию Победы

URA.Ru13:13

Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны

Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39

В Тульской области проведут медобследование всех ветеранов Великой Отечественной войны

ТАСС05:07

Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ по 75 тыс. рублей

Коммерсантъ02:59

Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

РИА Новости02:29

Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы

РБК02:11

Путин утвердил выплаты по случаю 75-летия Победы

RT на русском06:49
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Происшествия

Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии

В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Ведомости 01:30
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Экономика

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 14:03
Экономика

Дерипаска усмотрел в действиях ЦБ подножку правительству Мишустина

Бизнесмен считает, что финансовый регулятор таким образом дал "первую подножка" правительству премьера Михаила Мишустина.
Газета.Ru 09:40
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК 16:26
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру 09:49
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Авто

Россия может увеличить поставки газа в Европу благодаря электрокарам

Если продажи электромобилей в Европе всё же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива.
News.ru 04 февраля в 16:00
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699

RT на русском 17:52
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для китайцев

В Екатеринбурге на базе оздоровительного санатория «Бодрость» создали зону для граждан Китая в связи с распространением коронавируса.
МИР 24 06:35
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 10:59
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Футбол

Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира

Вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RuNews24.ru 12:35
Здоровье

Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса

Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
РЕН ТВ 04:13
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

ToDay News Ufa 12:32
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:48
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Число зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20

Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама в Японии.
РБК вчера в 00:26
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Кино

Экранизация Monster Hunter получила рейтинг PG-13

В прошлом году в сеть утёк тизер экранизации серии игр Monster Hunter от Capcom, а недавно картина получила возрастной рейтинг.
Игромания.ру 11:23
Политика

Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.
Российская газета 16:15
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Технологии

Xiaomi и Huawei запускают в России конкурента Google Play

Аналитик Canalys Николь Пенг (Nicole Peng) обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi - в Индии, Huawei - в Европе, а Oppo и Vivo - в странах Юго-Восточной Азии.
ИКС 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
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