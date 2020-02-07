с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Общество Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.

Культура Российская певица выступит на «Оскаре» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Сравнив Seltos с другими представителями сегмента SUV, эксперты назвали его главных конкурентов на российском рынке.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Авто Пикап Hummer EV получит три электромотора В компании не уточнили, о динамике какой конкретно модификации идёт речь, но, возможно, что сообщается о «топовой» версии с тремя электрическими силовыми установками.

Происшествия В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Общество Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.