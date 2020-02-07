Общество
Газета.RuПутин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить1187
с чего всё началось
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.RT на русском02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Экономика
Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB».
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Политика
Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Кино
В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»
В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Сравнив Seltos с другими представителями сегмента SUV, эксперты назвали его главных конкурентов на российском рынке.
Футбол
«Зенит» сыграет четыре товарищеских матча на сборах в Турции
Петербургский «Зенит» сыграет четыре матча на тренировочных сборах в Турции, которые будут проходить с 14 по 22 февраля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Авто
Пикап Hummer EV получит три электромотора
В компании не уточнили, о динамике какой конкретно модификации идёт речь, но, возможно, что сообщается о «топовой» версии с тремя электрическими силовыми установками.
Происшествия
В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Экономика
Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Общество
Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Теннис
Матч Федерера и Надаля в ЮАР установил рекорд по посещаемости
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.