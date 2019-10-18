Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою. Соответствущий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 18 октября.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится
 в сообщении.
Коммерсантъ09:18

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Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

РБК10:48

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Коммерсантъ09:18

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

ТАСС08:01

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

РИА Новости08:22

Путин создал новую компанию для строек Минобороны

Ведомости08:18

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» вместо Спецстроя

Интерфакс08:07

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Взгляд.ру08:25
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Современные ученые отметили, что во время мощной бури древние племена могли заметить свечение в небе (от солнечных частиц, вступивших в контакт с атмосферой), и проверили, нет ли в текстах похожих упоминаний.
МИР 24 вчера в 04:13
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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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Происшествия

Назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана

Lenta.ru 07:10
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Cyber.sports.ru вчера в 15:16
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Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Армия и оружие

Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии

Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
РБК 10:38
Происшествия

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Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Газета.Ru 10:47
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Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»

"Группа ГАЗ" снова зарегистрировала товарный знак "Победа", при этом производитель разработал под это наименование новый логотип.
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Петербург вошел в десятку городов с самой высокой смертностью от онкологии

Санкт-Петербург вошел в десятку регионов, где выявлены наибольшие значения смертности от онкологических заболеваний за восемь месяцев 2019 года в абсолютном значении (количество случаев на 100 тысяч населения).
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Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ

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Кондратьев прокомментировал мечты Украины о Кубани

Вениамин Кондратьев сказал, что украинским депутатам было бы полезно подтянуть знания по истории создания Краснодарского края, по его словам, есть специальный курс лекций в Кубанском государственном университете.
ФедералПресс 08:19
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Лукашенко рассказал о планах после президентства

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ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%

Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
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Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

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В открытый космос впервые в истории вышли только женщины

Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
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Lenta.ru вчера в 01:46
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В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.
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Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Lenta.ru 08:24
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Бывший глава Каталонии Пучдемон сдался властям Бельгии

ИжевскИнфо.РУ 07:28
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Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
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