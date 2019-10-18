Политика

Piter.tvPiter.tvПутин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" в Москве. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. Функции и полномочия учредителя будут возложены на Министерство обороны РФ.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится
 в сообщении.
Коммерсантъ09:18

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Путин передал все военное строительство новой компании

Ведомости12:17

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» вместо Спецстроя

Интерфакс08:07

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

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Путин создал новую военную компанию взамен Спецстроя

РБК08:51

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

РИА Новости08:22

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Известия10:33

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

ТАСС08:01
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Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

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"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
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В медучреждениях оценят эффективность кадровой политики

О кадровой политике медучреждений ведомству пришлось задуматься после того, как в августе 2019 года хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
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СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

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Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
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Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.
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На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
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