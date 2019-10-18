с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" в Москве. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. Функции и полномочия учредителя будут возложены на Министерство обороны РФ.

Кино В «Пионере» покажут «Мысленного волка» Гай Германики В московском кинотеатре «Пионер» с 18 по 30 октября пройдут показы мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

Общество Названы самые дорогие бренды на планете. Рекордсмен стоит $234 млрд Второе место в рейтинге брендов досталось Google. Эта торговая марка показала более умеренный прирост в 8% и теперь оценивается в $168 млрд.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Авто Toyota представит в Токио мини-электрокар BEV Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд "Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.

Здоровье В медучреждениях оценят эффективность кадровой политики О кадровой политике медучреждений ведомству пришлось задуматься после того, как в августе 2019 года хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Политика Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Здоровье Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.

Футбол Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.

Технологии Ватикан выпустил «умные» четки для молитв Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.

Авто Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.

Футбол Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже наказывались денежными штрафами. Тем не менее, пока до дисквалификации клубов дело так и не доходило.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.