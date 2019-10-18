Политика

ТАССТАССПутин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится
 в сообщении.
Коммерсантъ09:18

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Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

РИА Новости08:22

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Коммерсантъ09:18

Путин создал новую военную компанию взамен Спецстроя

РБК08:51

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Взгляд.ру08:25

Путин передал все военное строительство новой компании

Ведомости12:17

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» вместо Спецстроя

Интерфакс08:07

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

ТАСС08:01
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В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

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Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
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Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
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