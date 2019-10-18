Политика
ТАССПутин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:18
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Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Общество
Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов
Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.
Происшествия
Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта
Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Наука
Умение стоять в очереди впервые появилось у трилобитов
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Авто
Презентован заряженный микроавтобус Hyundai iMax N Drift Bus
Hyundai iMax N Drift Bus основан на базе серийного миктоавтобуса, при этом внутреннее убранство автомобиля осталось полностью функциональным и может по-прежнему вместить в себя восемь человек.
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Экономика
«Аэрофлот» готовят к приватизации
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Гаджеты
В сети опубликованы рендеры OnePlus 8 Pro
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Футбол
«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.