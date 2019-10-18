с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Авто Презентован заряженный микроавтобус Hyundai iMax N Drift Bus Hyundai iMax N Drift Bus основан на базе серийного миктоавтобуса, при этом внутреннее убранство автомобиля осталось полностью функциональным и может по-прежнему вместить в себя восемь человек.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Экономика «Аэрофлот» готовят к приватизации Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Общество Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.

Политика МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.

Происшествия В Севастополе задержан директор департамента архитектуры Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Общество Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти» Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.