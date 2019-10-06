с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".

Общество В России хотят запретить пластиковые пакеты Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Политика Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».

Политика Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Авто Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.

Игры «Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.

Гаджеты Motorola RAZR 2019 представят 13 ноября Компания Motorola уже давно дразнит покупателей смартфоном RAZR 2019 со складным дисплеем, а теперь стало известно, что телефон будет официально представлен 13 ноября.

Хоккей Хишир подпишет 7-летний контракт с «Нью-Джерси» Клуб планирует заключить с 20-летним швейцарцем контракт на 7 лет со средней зарплатой в 7,25 миллиона долларов за сезон, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.