Политика
ТАССПутин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:18
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Напавший на дом экс-главы таможни Бельянинова заявил, что отдал похищенное вору в законе
Обвиняемый в нападении на коттедж бывшего главы российской таможни Андрея Бельянинова заявил, что отдал похищенное вору в законе Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку.
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Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
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Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
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Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
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В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
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Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Футбол
Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
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Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
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«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Гаджеты
Motorola RAZR 2019 представят 13 ноября
Компания Motorola уже давно дразнит покупателей смартфоном RAZR 2019 со складным дисплеем, а теперь стало известно, что телефон будет официально представлен 13 ноября.
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Хишир подпишет 7-летний контракт с «Нью-Джерси»
Клуб планирует заключить с 20-летним швейцарцем контракт на 7 лет со средней зарплатой в 7,25 миллиона долларов за сезон, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Общество
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
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