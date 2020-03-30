Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

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Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

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Здоровье В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.