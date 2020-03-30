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КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.
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