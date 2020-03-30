Коронавирус
КоммерсантъПутин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.
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Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции
С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом
В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Общество
В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Политика
Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Общество
Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.
Здоровье
О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе
Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Шоу-бизнес
Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников
Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Здоровье
В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных
В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
Футбол
Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Общество
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Джиган назвал супругу Оксану Самойлову «мыщщщ»
Рэпер Джиган опубликовал фото жены Оксаны Самойловой, на котором она запечатлена с красными глазами, и назвал ее «мыщщщ».
Энергетика
Отрицательные цены на нефть зафиксированы в США
Первой компанией, поставившей отрицательную цену на нефть, стала Wyoming Asphalt Sour, которая продаёт сырьё производителям битума.
Технологии
Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина
Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Футбол
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП
Армия и оружие
Международная коалиция во главе с США покидает авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США оставляет авиабазу К-1 иракским военным.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.