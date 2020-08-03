Политика
РБКПутин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 12:11
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Evo-rus.com 01:23
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Гаджеты
Google показал сразу три «пиксельфона»
Вести.Ru 12:06
Авто
Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России
Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
Автоновости дня 05:37
Шоу-бизнес
Джиган отметил день рождения в компании Оксаны Самойловой и их детей
Логичная точка в отношениях должна была быть поставлена 15 июня 2020 года, когда в Головинском суде Москвы прошло заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана.
ОК! 06:14
Армия и оружие
Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания
«Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям», – сказал собеседник РИА «Новости».
Взгляд.ру 01 августа в 09:12
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Футбол
Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport вчера в 08:03
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России.
Деловое.ТВ 11:50
Финансы
До каких отметок может снизиться курс рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Подчеркивается, что самое основное условие при покупке нового автомобиля для пенсионеров является его стоимость.
Evo-rus.com 11:28
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили 05:01
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Политика
До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok
Отмечается, что переговоры о покупке TikTok пройдут с ByteDance не позднее 15 сентября.
МонаВиста 04:39