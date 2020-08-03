Политика

РБКРБКПутин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

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