Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 116

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 5

Авто Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».

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Армия и оружие Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания «Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям», – сказал собеседник РИА «Новости». 2

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Финансы До каких отметок может снизиться курс рубля Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара. 8

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 295

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