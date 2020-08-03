Политика

REGNUMREGNUMПутин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Напомним, список лиц, которым выдаются дипломатические паспорта в России, был утверждён в июле 2012 года. Теперь в перечень добавлен заместитель председателя СБ РФ — должность, которой до отставки Медведева с поста главы правительства РФ не существовало.
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Медведев получит дипломатический паспорт

Российская газета10:40

Медведеву и его супруге выдадут дипломатические паспорта

Известия10:52

Медведев и его жена получат дипломатические паспорта

Газета.Ru10:41

Медведев и его супруга смогут получить дипломатические паспорта

RT на русском11:37

Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

URA.Ru10:33

Путин дал Медведеву и его жене право получить дипломатический паспорт

РИА Новости10:27

Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта зампреду СБ РФ и его супруге

ТАСС10:14
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
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Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Газета.Ru 10:18
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Авто

Автомобили в РФ в среднем подорожали на 138 тыс. рублей

За первые 6 месяцев текущего года стоимость новых автомобилей в РФ в среднем выросла на 8,9%, что в денежном эквиваленте соответствует 138 тыс. рублей.
Новые автомобили 12:01
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Здоровье

Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна 01 августа в 04:33
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Общество

В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

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Lenta.ru 12:19
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
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Общество

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
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Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
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Политика

На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов

На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
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Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
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Происшествия

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
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Общество

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Происшествия

Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького

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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов

Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes.
ТАСС 04:49
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Космос

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт вчера в 14:59
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Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
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Общество

Московский выпускник школы набрал на ЕГЭ 400 баллов

Москва, 3 августа 2020, 13:37 — REGNUM В Москве выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев набрал 400 баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
REGNUM 06:37
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Футбол

Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»

РИА Новости 06:13
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Авто

General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей

Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
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