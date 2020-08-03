Политика
REGNUMПутин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Напомним, список лиц, которым выдаются дипломатические паспорта в России, был утверждён в июле 2012 года. Теперь в перечень добавлен заместитель председателя СБ РФ — должность, которой до отставки Медведева с поста главы правительства РФ не существовало.
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Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Культура
Вот так Мастер! Ну и Маргарита
Чтобы понять скрытые смыслы, нужно знать столько, сколько знал его создатель — М.А.Булгаков.
ВОмске вчера в 12:47
Религия
Патриарх Кирилл не подтвердил заявления о своем материальном богатстве
Народные новости вчера в 08:03
Наука
В Европе могут появиться доисторические гигантские деревья
По результатам эксперимента ученые сообщили, что вероятность вырастить секвойю в западных регионах европейского континента является весьма высокой.
Discover24 11:17
Игры
DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Игромания.ру 08:13
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news 07:05
Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге известных представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Вести.Ru 08:39
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Армия и оружие
Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
Футбол
Контракт Рыжикова с «Тамбовом» рассчитан на один год
Перешедший в «Тамбов» вратарь Сергей Рыжиков подписал с клубом контракт, срок которого рассчитан на один год.
Sport24.ru 10:37
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
RT на русском 14:12
Общество
Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в августе 2020 года пройдёт фестиваль «Карт-бланш», это мероприятие посетит российский уличный художник Покрас Лампас.
Екатеринбург в эфире 11:37
Единоборства
Томсон: «После боя с Сен-Пьером Хабиб стопроцентно завершит карьеру»
Американец Джош Томсон полностью уверен в том, что Хабиб Нурмагомедов завершит свою спортивную карьеру после поединка с Жоржем Сен-Пьером.
CT news 15:38
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Футбол
«Тоттенхэм» заинтересован в услугах капитана «Уотфорда» Дини
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» интересуется нападающим и капитаном «Уотфорда» Троем Дини, сообщает The Guardian.
Чемпионат 15:55
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Гаджеты
Apple превратит все модели iPhone в платежные терминалы
Компания Apple приобрела стартап Mobeewave, занимающийся созданием технологий для использования смартфонов в качестве платежных терминалов.
Деловое.ТВ 06:20
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Наука
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад
URA.Ru 07:00
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой
Неизвестные облили серной кислотой женщину на входе в гипермаркет в подмосковном Пушкино.
Вести.Ru 15:39
Экономика
В ЦБ выразили надежду на быстрое восстановление экономики
Отмечается, что это связано с более продолжительным действием ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в России и в мире.
Известия 13:09