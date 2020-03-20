Коронавирус
РИАМОПутин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости. В четверг глава государства в телеобращении к нации объявил о продлении нерабочих дней для россиян до 30 апреля.
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Политика
Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии
Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:57
Энергетика
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости вчера в 13:59
Политика
Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
РБК 10:43
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 10:25
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Экономика
Fitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество
Нерабочую неделю в России могут продлить
Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
3DNews вчера в 11:27
Общество
В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции
Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
Здоровье
Ученые выявили связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Американские ученые выяснили, что в тех странах, где универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, количество смертности от коронавирусной инфекции больше.
МедиаПоток 31 марта в 04:15
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33