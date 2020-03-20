Коронавирус

РИАМОРИАМОПутин подписал указ о выходных до 30 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости. В четверг глава государства в телеобращении к нации объявил о продлении нерабочих дней для россиян до 30 апреля.
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Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Российская газета10:41

Путин из-за вируса разрешил губернаторам закрывать границы своих регионов

РБК10:39

Путин подписал указ, которым оформил инициативы по борьбе с коронавирусом

ТАСС10:15

Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля

Известия10:37

Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

Фонтанка.Ру10:15

Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля

РЕН ТВ10:13

СМИ определят число сотрудников, обеспечивающих работу до 30 апреля

РИА Новости10:20
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Политика

Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:57
Энергетика

Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости вчера в 13:59
Культура

От коронавируса умер американский музыкант Адам Шлезингер

МР7.ру 02:17
Политика

Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
РБК 10:43
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 10:25
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

Нерабочую неделю в России могут продлить

Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Спорт

Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»

На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Политика

США купили доставленное из РФ медицинское оборудование

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Происшествия

Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
Здоровье

Ученые выявили связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в тех странах, где универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, количество смертности от коронавирусной инфекции больше.
МедиаПоток 31 марта в 04:15
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
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