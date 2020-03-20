Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости. В четверг глава государства в телеобращении к нации объявил о продлении нерабочих дней для россиян до 30 апреля.

Путин подписал указ о выходных до 30 апреля

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