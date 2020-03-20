Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Путин назначил выплаты на детей от 3 до 7 лет

РИА Новости14:15

Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет

РБК11:04

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Lenta.ru09:56

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

ТАСС10:32

В Госдуме поддержали выплаты семьям на детей от трёх до семи лет

RT на русском11:14

Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Известия10:06

В России начнут платить пособия семьям с детьми до семи лет

URA.Ru10:42
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Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

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Газета.Ru 10:30
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В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
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В Кирове подтвердился коронавирус у ребёнка

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Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
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Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Политика

Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

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РИА Новости 13:42
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Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края поместили на карантин

Из-за положительного результата анализа на коронавирус одного из врачей в Ставропольском крае на карантин отправили часть сотрудников Минздрава.
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 18 марта в 19:41
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Энергетика

Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти

США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
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Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
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Экономика

Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

Стоимость нефти по 10 долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе и грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
РИА Новости 13:28
Общество

Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России

Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Российский Диалог 10:39
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Украинские военные сообщили о новом нарушении перемирия в зоне конфликта в Донбассе.
Росбалт 12:43
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
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Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
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Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
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Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
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Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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