Общество
Газета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Здоровье
В Кирове подтвердился коронавирус у ребёнка
По данным на вечер 20 марта в регионе пять человек с коронавирусом, ещё двум поставлен предварительный диагноз.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Политика
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
Здоровье
Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края поместили на карантин
Из-за положительного результата анализа на коронавирус одного из врачей в Ставропольском крае на карантин отправили часть сотрудников Минздрава.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Энергетика
Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти
США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Экономика
Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов
Стоимость нефти по 10 долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе и грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
Общество
Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России
Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Украинские военные сообщили о новом нарушении перемирия в зоне конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Футбол
Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»
Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.