Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Авто Новый документ на автомобили появится в РФ Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Здоровье В Кирове подтвердился коронавирус у ребёнка По данным на вечер 20 марта в регионе пять человек с коронавирусом, ещё двум поставлен предварительный диагноз.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Здоровье Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края поместили на карантин Из-за положительного результата анализа на коронавирус одного из врачей в Ставропольском крае на карантин отправили часть сотрудников Минздрава.

Общество Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

Шоу-бизнес Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.

Общество В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Энергетика Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Экономика Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов Стоимость нефти по 10 долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе и грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.

Общество Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

Автоспорт Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.