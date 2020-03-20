Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Путин назначил выплаты на детей от 3 до 7 лет

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В Госдуме поддержали выплаты семьям на детей от трёх до семи лет

RT на русском11:14

В России начнут платить пособия семьям с детьми до семи лет

URA.Ru10:42

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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РБК11:04

Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Известия10:06

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Lenta.ru09:56
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
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Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

"Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году", - говорится в сообщении.
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Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
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Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
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УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год.
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В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
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Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
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Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
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Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
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Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

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В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
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Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
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Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
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Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
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Nissan запатентовал в России название совершенно нового кроссовера

Японский бренд зарегистрировал в России новый товарный знак — название свежего кроссовера Nissan Ariya, дебютировавшего на Токийском автосалоне в октябре 2019 года.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
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