Общество
Газета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Политика
На Украине дали прогноз по коронавирусу
Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Происшествия
Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными
В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).
Происшествия
Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети
Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
Ученые установили новые симптомы коронавируса
Исследователи установили новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории
17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Авто
В РФ начнет действовать новый документ на автомобили
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Политика
МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Игры
В Steam рассказали о бесплатной раздаче игр про Лару Крофт
В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась информации о том, что 20 марта компания Valve бесплатно отдаст две игры серии Tomb Raider.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 54 человека
На текущие сутки в России выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране насчитывается 253 заболевших.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Общество
Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.