Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

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