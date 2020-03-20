Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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В Госдуме оценили выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

РИА Новости12:29

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Lenta.ru09:56

В России начнут платить пособия семьям с детьми до семи лет

URA.Ru10:42

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

ТАСС10:32

В Госдуме поддержали выплаты семьям на детей от трёх до семи лет

RT на русском11:14

Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Известия10:06

Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет

РБК11:04
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Липецком

REGNUM 10:51
Политика

На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:22
Происшествия

Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).
ТАСС 12:39
Происшествия

Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Газета.Ru 10:56
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Деловое.ТВ 08:51
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Здоровье

Ученые установили новые симптомы коронавируса

Исследователи установили новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:30
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
ТАСС 11:10
Авто

В РФ начнет действовать новый документ на автомобили

Тарантас Ньюс вчера в 01:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport вчера в 15:40
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Политика

МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа

Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
REGNUM 12:36
Игры

В Steam рассказали о бесплатной раздаче игр про Лару Крофт

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась информации о том, что 20 марта компания Valve бесплатно отдаст две игры серии Tomb Raider.
Piter.tv 12:57
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 54 человека

На текущие сутки в России выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране насчитывается 253 заболевших.
ИА Новороссия 10:35
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Общество

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Газета.Ru 11:08
Общество

Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Live24 10:50
Энергетика

Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
Саминвестор 03:46
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