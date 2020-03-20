Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

РИА Новости10:09

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

ТАСС10:32

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

Коммерсантъ10:27

В Госдуме поддержали выплаты семьям на детей от трёх до семи лет

RT на русском11:14

Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет

РБК11:04

Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Известия10:06

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Lenta.ru09:56
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