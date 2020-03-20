Общество
Газета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Здоровье
Врачи рассказали, как провести самоизоляцию с пользой для здоровья
Двух недель хватит для того, чтобы взять за правило заботу о здоровье, — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Подмосковья Юрий Шалягин.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Общество
В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса
Испытания шести вариантов вакцины от нового коронавируса ведутся в России, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Спорт
Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Происшествия
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Экономика
Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Общество
Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе
Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили
Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
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