Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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В Госдуме оценили новые выплаты семьям с детьми

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RT на русском11:14

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

РИА Новости14:15

Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет

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ТАСС10:32

Указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписан Путиным

REGNUM13:42
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Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
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У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса

Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
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