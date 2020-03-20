Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Гаджеты Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Здоровье FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Наука Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.

Кино К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Авто Новый документ на автомобили появится в РФ Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.