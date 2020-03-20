Общество
Газета.RuПутин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
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Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Общество
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран
В столице подтверждены еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Гаджеты
Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro
Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Игры
GOG бесплатно отдаёт 27 игр из-за коронавируса
GOG бесплатно отдаёт 27 игр из-за коронавируса. Акция так и называется «Оставайся дома». Игры, конечно, представлены не самые популярные.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Финансы
Биржевые индексы США закрыли неделю сильным падением
Фондовые индексы США вернулись к падению на 3,6-4,6% на фоне последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Здоровье
Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику
Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Авто
Geely назвала рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
Культура
«Победители известны заранее»: Сергей Соседов высказался о шоу «Голос»
Соседов утверждает, что «Голос» — это не соревнование вокалистов, а мыльная опера, где каждый играет отведенную ему роль.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Культура
Google создал дудл в честь 125-го дня рождения Леонида Утёсова
Праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения советского эстрадного певца, актёра и народного артиста СССР Леонида Утёсова появился на стартовой странице Google.
Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.