Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам. Кто получит выплаты Как пояснили РИА Новости в Минтруде, выплату затронут почти 27 миллионов детей.
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Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

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Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

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Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

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