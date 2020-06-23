Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам. Кто получит выплаты Как пояснили РИА Новости в Минтруде, выплату затронут почти 27 миллионов детей.

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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