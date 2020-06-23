Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее сегодня в своем обращении к гражданам президент заявил, что жители России в июле получат выплаты по 10 тысяч рублей на детей этого возраста.

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Происшествия Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев 23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад. 2

Общество РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными» 23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом. 10

Общество Где выявлен коронавирус в Самарской области на 23 июня На 23 июня в Самарской области у 4451 человек выявлен коронавирус COVID-19. Выздоровели 2309 человек, включая 37 человек за сутки. 402

Общество Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения. 150

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,6K

Наука Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Футбол «Кристал Пэлас» отказался от идеи приобретения Чалова По информации Metaratings.ru, «Кристал Пэлас» окончательно отказался от идеи приобретения российского форварда ЦСКА, хотя летом 2019 года предлагал за Чалова более 25 млн евро.

Политика Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).

Общество В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.

Общество Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. 13

Общество В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер. 4

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 41

Футбол Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 777