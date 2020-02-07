Политика
RT на русскомПутин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Политика
Еще 26 детей вернули из Сирии в Россию
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Политика
СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
Происшествия
В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь
В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Кино
Как снимает Тайка Вайтити — и почему «Кролик Джоджо» достоин «Оскара»
Наш последний герой — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей "Кролик Джоджо" претендует на шесть статуэток Американской академии.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Общество
Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала
Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Наука
В Израиле смогли вырастить пальмы из семян времен Римской империи
Финиковые пальмы уже доказали свою способность хранить семена очень долгое время.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Происшествия
Два человека провалились под лед в Петербурге
Футбол
Стало известно, сколько зарабатывает Головин в «Монако»
Стало известно, сколько зарабатывает в «Монако» российский полузащитник Александр Головин.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи
Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
Происшествия
Генерала Музраева не перевели под домашний арест
Лефортовский суд столицы продлил до 10 мая срок ареста бывшему руководителю Волгоградского областного управления Следственного комитета России, советнику главы СКР Александра Бастрыкина генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.