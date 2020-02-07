Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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