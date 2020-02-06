Политика
RT на русскомПутин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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с чего всё началось
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.RT на русском02:04
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Президент поручил к 1 марта представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны
Сельские зори (Новодугинский район)вчера в 02:39
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Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Армия и оружие
Небензя указал на попытки ООН защитить террористов в Сирии
Внеплановые заседания Совбеза Организации Объединенных Наций проводятся лишь в том случае, когда над террористами в Сирии нависает угроза ликвидации.
Футбол
Бывший игрок академии «Краснодара» рассказал о предвзятости Галицкого
Бывший футболист академии «Краснодара» Дмитрий Бакай рассказал, почему он покинул краснодарский клуб.
Общество
Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов
Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка
Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Футбол
ФК «Ростов» выделят из бюджета Ростовской области 500 млн рублей
Из областного бюджета Ростовской области футбольному клубу "Ростов" в 2020 году выделят субсидию в размере 525 млн руб. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на министра спорта региона Самвела Аракеляна.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Армия и оружие
Украинские силовики используют оружие Российской империи
Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Политика
«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина
«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Киберспорт
Metro: Exodus вернётся в Steam 15 февраля в 08:00 МСК
Годовая эксклюзивность Metro: Exodus для Epic Games Store подходит к концу, поэтому разработчики объявили точные время возвращения шутера в Steam: 15 февраля в 08:00 МСК.
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Армия и оружие
Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»
Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
Дилерские центры могут исчезнуть из России
По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Футбол
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.