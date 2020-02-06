с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.

Политика Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

Происшествия В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.

Футбол ФК «Ростов» выделят из бюджета Ростовской области 500 млн рублей Из областного бюджета Ростовской области футбольному клубу "Ростов" в 2020 году выделят субсидию в размере 525 млн руб. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на министра спорта региона Самвела Аракеляна.

Общество Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения.

Происшествия В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.

Политика «Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина «Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».

Шоу-бизнес Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.

Технологии Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Авто Дилерские центры могут исчезнуть из России По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.