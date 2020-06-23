Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 июня, на сайте Кремля.
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