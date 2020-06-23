Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 июня, на сайте Кремля.

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Происшествия В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 49

Финансы Россияне начали возвращать валюту в банки Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. 241

Авто Россияне пересаживаются на подержанные автомобили Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ». 15

Общество На Дворцовой площади начался парад Победы В центре Петербурга началась церемония военного парада, приуроченного к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 53

Армия и оружие Кто кого «завалил трупами» в 1941-1945 гг.? «СССР выиграл войну благодаря тому, что завалил немцев трупами», потому как бойцы Красной армии чуть ли не поголовно «шли на немецких автоматчиков с голыми руками» или, «размахивая шашками в составе кавалерийских дивизий, налепленных перед войной глупыми Будённым с Ворошиловым, пёрли под огонь немецких танков».

Общество Военный парад начался в Новосибирске Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо. 29

Шоу-бизнес Эмили Ратаковски стала блондинкой. Фото! После карантина знаменитая брюнетка Эмили Ратаковски освежила образ и перекрасилась в блондинку при поддержке бренда Kerastase.

Политика Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко 18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год. 8

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 4,8K

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 36

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 105