Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 июня, на сайте Кремля.

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

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