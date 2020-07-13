Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

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