Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.
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Самое актуальное в России на 14 июля. Госслужащим повысят зарплаты, Хабаровск митингует третий день

URA.Ruвчера в 22:00

Путин утвердил индексацию окладов госслужащих на 3% с 1 октября

Коммерсантъвчера в 14:44

Путин утвердил индексацию окладов госслужащих

Life.ruвчера в 13:05

Путин повысил зарплаты государственным служащим

REGNUMвчера в 13:26

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Парламентская газетавчера в 13:18

Путин повысил оклад госслужащих

Взгляд.рувчера в 13:10

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Известиявчера в 13:31
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика

Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение

Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости 03:07
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки

На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08
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Экономика

Индексы США растут в начале торгов

Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
Финмаркет вчера в 10:21
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
12
Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
7
Футбол

Матич: «„Манчестер Юнайтед“ заслуживает сыграть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением о борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 04:48
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА

Discover24 02:18
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Армия и оружие

Украинская ДРГ подорвалась на минах: двое боевиков ранены и один погиб

Новостной фронт 01:56
7
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
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Общество

Россияне назвали признаки идеальной работы

Жители России назвали признаки идеальной работы.
Lenta.ru вчера в 23:38
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Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
16
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Слово и Дело 03:14
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
21
Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ведомости вчера в 17:20
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
7
Технологии

СМИ: LEGO и Nintendo готовят конструктор по консоли NES

На китайском сайте VJGamer опубликовали фотографии следующего после LEGO Super Mario конструктора, который датчане сделают по классической NES — в комплекте с ней будет и выпуклый телевизор.
Игромания.ру вчера в 08:45
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Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 12 июля в 03:56
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
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Спорт

Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года

Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
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Экономика

«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года

"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Экономика

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн).
РБК вчера в 18:25
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
Газета.Ru 04:40
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