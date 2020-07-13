Политика
ИзвестияПутин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.
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Космос
Учёные рассказали о десятках внеземных цивилизаций в нашей галактике
Газета Metro 12 июля в 06:13
Происшествия
СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ
RT на русском вчера в 14:56
Общество
За испорченный отдых в Сочи раскритиковал власти доктор Мясников
«На пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты», - сетует доктор.
Соловей.Инфо 03:16
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.
РИА Новости 03:17
Общество
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° вчера в 04:42
Экономика
Boeing сократит производство самолетов в два раза
Компания Boeing намерена сократить производство самолетов в два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Финансовая газета вчера в 07:41
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Наука
Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца
У большинства людей за три месяца уровень антител в крови упал в несколько десятков раз.
Что происходит вчера в 16:08
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала
Хакасия-Информ 12 июля в 22:45
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
Интерфакс вчера в 08:23
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Игры
Playstation 5 появилась в Amazon
ITZine.ru вчера в 23:35
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:47
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек
На 14 июля в Алтайском крае у 6294 человек выявлен коронавирус COVID-19, в числе инфицированных 621 ребенок.
Kursk.com 01:07