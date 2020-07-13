Политика
ИзвестияПутин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.
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Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль 12 июля в 07:48
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 01:59
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Piter.tv вчера в 08:30
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° вчера в 04:42
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Общество
Один год за тысячу: россияне смогут получить доплаты за долгий брак
IrkutskMedia вчера в 23:28
Футбол
Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»
Барселона, Испания, 14 июля 2020, 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
Рэпер Элджей в своем «Инстаграме» показал подарок, который ему подарила его жена Настя Ивлеева на день рождения.
CT news вчера в 03:30
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян
Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостей вчера в 13:21
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 12 июля в 11:20
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
Здоровье
В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 12 июля в 01:22
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50