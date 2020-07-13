Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.
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Самое актуальное в России на 14 июля. Госслужащим повысят зарплаты, Хабаровск митингует третий день

URA.Ruвчера в 22:00

Путин утвердил индексацию окладов госслужащих на 3% с 1 октября

Коммерсантъвчера в 14:44

Путин повысил зарплаты государственным служащим

REGNUMвчера в 13:26

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Известиявчера в 13:31

Путин повысил зарплату госслужащим

News.ruвчера в 13:39

Путин утвердил индексацию окладов госслужащих

Life.ruвчера в 13:05

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

ТАССвчера в 12:58
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Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль 12 июля в 07:48
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 01:59
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Кино

В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин

Piter.tv вчера в 08:30
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
136
Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° вчера в 04:42
49
Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
2K
Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
19
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
280
Происшествия

В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
6
Общество

Один год за тысячу: россияне смогут получить доплаты за долгий брак

IrkutskMedia вчера в 23:28
12
Общество

Российская молодёжь назвала главные жизненные приоритеты

Life.ru 01:48
Футбол

Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»

Барселона, Испания, 14 июля 2020, 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

Рэпер Элджей в своем «Инстаграме» показал подарок, который ему подарила его жена Настя Ивлеева на день рождения.
CT news вчера в 03:30
151
Общество

Мэр Хабаровска указал на двойную ответственность организаторов митингов

РИА Новости 01:02
21
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,2K
Общество

Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян

Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостей вчера в 13:21
320
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

REGNUM 00:23
99
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
7
Шоу-бизнес

Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр

Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
7
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

BFM.ru вчера в 11:49
148
Общество

В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
25
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
66
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
258
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 12 июля в 11:20
23
Кино

Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
1
Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
142
Общество

«Северный поток» остановлен на техобслуживание

Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
3
Здоровье

В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 12 июля в 01:22
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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