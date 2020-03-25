Коронавирус
RT на русскомПутин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.
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От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
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На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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