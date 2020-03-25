с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Космос Первая межзвездная комета разрушилась Первая межзвездная комета астронома Борисова, скорее всего разрушается на части.

Финансы Рубль ускорил падение после начала выступления Путина К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.

Общество Миф о связи коронавируса с климатом развеян Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.

Общество Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Здоровье Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Общество В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.

Общество В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.