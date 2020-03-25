с чего всё началось

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, нерабочими будут дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Происшествия В Иркутской области 17 человек нарушили режим самоизоляции В Иркутской области 17 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран и нарушили режим самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Российские торговые центры готовятся к дефолту В письме РСТЦ, направленном в правительство РФ, отмечается, что строительство торговых центров осуществляется за счет займов, суммарный объем которых составляет не менее 1 трлн рублей.

Общество Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Об этом в своём обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Хоккей Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург» Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».