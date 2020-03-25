с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Происшествия Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.

Общество Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

Экономика Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Футбол Роналду намерен покинуть «Ювентус» Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

Происшествия Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Музыка Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.

Политика На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

Футбол Глава RFEF назвал условие завершения чемпионата Испании по футболу Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон-2019/20 чемпионата Испании будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса.