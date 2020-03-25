Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал указ
, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
РБК12:44

Подробнее о событии

Путин подписал указ о нерабочей неделе

РИА Новости13:03

Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных

РБК12:44

Кремль разъяснил указ Путина о нерабочей неделе

Lenta.ru12:20

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

RT на русском12:29

Путин подписал указ о выходной неделе. Кого она не коснется

Znak.com12:28

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Газета.Ru12:39

Путин подписал указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию

Известия12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Происшествия

Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
ТАСС 01:00
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 11:01
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru 13:50
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
OAnews 13:51
Общество

В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых

Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
РИА Новости 07:56
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Происшествия

Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 22 марта в 18:06
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
ПРАЙМ 16:51
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Происшествия

В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Армия и оружие

Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии

Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
ФАН 11:01
Футбол

Глава RFEF назвал условие завершения чемпионата Испании по футболу

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон-2019/20 чемпионата Испании будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса.
РИА Новости 09:42
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Кино

Бекмамбетов снимет фильм дистанционно

Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.
Inc-news.ru 22 марта в 17:41
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное