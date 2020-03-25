Коронавирус
RT на русскомПутин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.
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Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса
Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
Общество
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Футбол
Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Происшествия
В Северо-Курильске сняли угрозу цунами
В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом
В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых
Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Происшествия
Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Происшествия
В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями
30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
Общество
Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Политика
На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Армия и оружие
Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии
Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
Футбол
Глава RFEF назвал условие завершения чемпионата Испании по футболу
Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон-2019/20 чемпионата Испании будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Кино
Бекмамбетов снимет фильм дистанционно
Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.
Общество