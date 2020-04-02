Коронавирус
РИА НовостиПутин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Политика
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Экономика
В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса
Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.
Общество
Тюменская область переходит на режим самоизоляции
С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Армия и оружие
Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке
Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Общество
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» объявили о бесплатных обедах для медиков
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ввела бесплатные обеды для бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК представитель компании.
Музыка
Видеосервис Wink представил онлайн-концерт группы «Ария»
Видеосервис Wink от «Ростелекома» представляет онлайн-концерт группы «Ария».
Игры
Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок
Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Сбор денег на борьбу с коронавирусом объявили власти Липецкой области
Администрация Липецкой области обратилась к местным жителям и компаниям с просьбой пожертвовать деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города с целью борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Шоу-бизнес
«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Кино
Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.