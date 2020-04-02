Коронавирус

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Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Вести.Ru11:05

Путин подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом. Вот его краткая версия

Телеканал 360°11:03

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

РИА Новости10:13

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Российская газета10:41

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Известия10:37

Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

Фонтанка.Ру10:15

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
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