Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля. Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря.

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

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