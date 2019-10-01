Политика
РИА НовостиПутин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля. Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря.
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Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Экономика
«Лукойл» начал обратный выкуп акций объемом до $3 млрд
"Лукойл" объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд.
ТАСС 04:29
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:06
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 05:23
Шоу-бизнес
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото Звезда 90-х, хлестко говорящая о родной стране, решила вернуться из Испании.
Экспресс газета 03:59
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Наука
Огромный айсберг откололся от Антарктиды
Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери.
ТК Звезда 04:29
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
RT на русском 05:07
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Политика
В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
RT на русском 05:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Происшествия
Покалечившего человека медведя застрелили в Забайкалье
Политическая Экспертиза 00:10
Здоровье
Медики назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин
Врачи рассказали, что в основном женщины перед сердечными приступами ощущают боли в груди, переходящие на левую руку, а также чувствуют тошноту, потливость, появляется одышка и головокружение.
RuNews24.ru 02:36
Политика
Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук
Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Общество
Вступили в силу новые правила против курения на балконах
Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
В Ереване стартует саммит ЕАЭС: двусторонние встречи и заседание ВЕЭС
Сегодня, 1 октября, в столице Армении пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием лидеров восьми стран.
Евразия Daily 02:23
Происшествия
Красноярского экс-министра заподозрили в наживательстве на ветеранах
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики по региону Галины Пашиновой.
Новый День 05:11
Политика
Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
РИА Новости 05:06
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17