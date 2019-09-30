Политика
РИА НовостиПутин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля. Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Наука
Новое исследование доказало вред красного и переработанного мяса
Ученые были намерены выяснить, окажет ли уменьшение количества съеденного красного мяса, а не полное его сокращение, положительное влияние на здоровье участников эксперимента.
Дни24 01:27
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета вчера в 10:58
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Шоу-бизнес
В РПЦ критикуют Заворотнюк из-за ЭКО
Вся страна поддерживает Заворотнюк и желает ей здоровья, а вот в РПЦ считают, что актриса взяла на душу страшный грех, родив ребенка методом ЭКО.
Вести Подмосковья 03:25
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Недвижимость
Банки массово снижают ставки по ипотеке
В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
Мир новостей 04:55
Общество
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета 29 сентября в 16:46
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Космос
Астрономы нашли способ засечь «невидимые» гелиевые вспышки звезд
Астрофизики выяснили, что считавшиеся ненаблюдаемыми гелиевые вспышки — взрывоподобное начало термоядерного горения гелия в ядрах звезд небольших масс — все-таки можно увидеть «снаружи».
N+1 вчера в 12:44
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Наука
Учёные выяснили, что препятствует появлению рака
Газета Кемерова 28 сентября в 17:34
Политика
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Вечерняя Москва 06:55
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Экономика
Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»
По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36