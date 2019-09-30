Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля. Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря.

Наука Новое исследование доказало вред красного и переработанного мяса Ученые были намерены выяснить, окажет ли уменьшение количества съеденного красного мяса, а не полное его сокращение, положительное влияние на здоровье участников эксперимента.

Футбол Мамаев рассказал о жизни в колонии Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Шоу-бизнес В РПЦ критикуют Заворотнюк из-за ЭКО Вся страна поддерживает Заворотнюк и желает ей здоровья, а вот в РПЦ считают, что актриса взяла на душу страшный грех, родив ребенка методом ЭКО.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Недвижимость Банки массово снижают ставки по ипотеке В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.

Общество В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Шоу-бизнес 57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.

Армия и оружие Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.

Политика Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Космос Астрономы нашли способ засечь «невидимые» гелиевые вспышки звезд Астрофизики выяснили, что считавшиеся ненаблюдаемыми гелиевые вспышки — взрывоподобное начало термоядерного горения гелия в ядрах звезд небольших масс — все-таки можно увидеть «снаружи».

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Общество ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Технологии Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.