Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля. Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря.
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Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам

Lenta.ru03:40

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

РИА Новости04:14

Путин подписал указ о призыве в армию 132 тыс. человек

Коммерсантъ04:09

Путин подписал указ об осеннем призыве

ТАСС03:55

Путин подписал указ об осеннем призыве

РБК04:34

Путин подписал указ о призыве в российскую армию осенью

RT на русском03:30

Уфимские военкоматы объявили набор на прохождение службы по контракту

UfacityNews.ruвчера в 03:40
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Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Наука

Новое исследование доказало вред красного и переработанного мяса

Ученые были намерены выяснить, окажет ли уменьшение количества съеденного красного мяса, а не полное его сокращение, положительное влияние на здоровье участников эксперимента.
Дни24 01:27
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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Шоу-бизнес

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Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
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Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Политика

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Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета 29 сентября в 16:46
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РИА Новости 07:48
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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Астрономы нашли способ засечь «невидимые» гелиевые вспышки звезд

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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
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Учёные выяснили, что препятствует появлению рака

Газета Кемерова 28 сентября в 17:34
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Вечерняя Москва 06:55
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На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36
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