Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

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