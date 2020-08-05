Политика
Газета.RuПутин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.РБК12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
Кино
На кого идти в кино на этой неделе
RT на русском 16:48
Космос
Луна в августе 2020 года сблизится с шестью планетами
Сутками ранее ночное светило сближалось с Юпитером. Луна сблизится с этими планетами-гигантами вновь вечером 29 августа.
Областная газета 02 августа в 10:00
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 07:27
Космос
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текла вода
Миллиарды лет назад Красная планета была покрыта ледниковым щитом, под которым струились настоящие реки.
Вести.Ru вчера в 06:04
Кино
Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
Космос
Видео: Как человечество может стать космической цивилизацией за 100 лет
Srnsk 01 августа в 21:50
Общество
Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ размером примерно с футбольное поле пройдет на расстоянии 3,2 млн км от Земли в среду, 5 августа.
Известия вчера в 18:48
Кино
Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом
Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма.
ГЛАС.RU 08:22
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Происшествия
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости вчера в 14:00
Космос
Странная молния на Юпитере может быть вызвана аммиачными снежками
Вместо чистой жидкой воды исследователи обнаружили, что эта странная молния может быть вызвана жидким аммиаком, действующим в качестве антифриза.
Капитал страны 13:05
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
МедиаПоток 03 августа в 09:42
Наука
В CERN сообщили о неожиданном распаде бозона Хиггса
Машины и Механизмы 11:20
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение
Знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк согласилась на экспериментальное лечение от рака головного мозга.
Народные новости 05:37
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Космос
Источник странных сигналов из космоса назвали ученые из Италии
Загадочные внегалактические сигналы из космоса, более известные как FRB (быстрые радиовсплески), оказались очень похожи на радиоизлучение мертвой звезды, находящейся на расстоянии 14 350 световых лет от Земли, пишет «Популярная Механика».
Live24 03:44
Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Исследователи из США опровергли давно существующую гипотезу, которая утверждала, что мамонты вымерли из-за обледенения, вызванного падением на планету огромного метеорита.
Discover24 05:02
Игры
Tormented Souls станет классическим хоррором с выживанием
Игромания.ру 12:56
Космос
Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю после миссии на МКС
На высоте примерно в два километра у корабля раскрылись четыре основных парашюта.
Snob.ru 02 августа в 15:56