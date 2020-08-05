Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

Ранее взявший интервью у Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что, отвечая на вопрос о передаче задержанных Украине, президент пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину».