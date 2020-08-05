Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
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Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБКвчера в 12:27
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Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК
Эхо Москвывчера в 13:02