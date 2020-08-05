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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
РБК

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБКвчера в 12:27
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REGNUM

За что лишился должности глава Следкома по Иркутской области?

REGNUM23:54
Эхо Москвы

Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Эхо Москвывчера в 13:02
Говорит Москва

Путин уволил из СКР трёх генералов и одного полковника

Говорит Москвавчера в 14:56
Газета.Ru

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Газета.Ruвчера в 14:24
Lenta.ru

Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Lenta.ruвчера в 13:26
Московский Комсомолец

Путин отправил в отставку трех генералов СК

Московский Комсомолец22:54
РБК

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБКвчера в 12:27

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

Ранее взявший интервью у Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что, отвечая на вопрос о передаче задержанных Украине, президент пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину».
РБК04:11
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Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Нидерландская студия Guerilla Games разместила в Сети пост, в котором говорится, что разработчики признают некоторые допущенные ими технические проблемы PC-версии игры Horizon Zero Dawn.
Live2405:38
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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