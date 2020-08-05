Политика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
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Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБКвчера в 12:27

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Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Газета.Ruвчера в 14:24

Путин отправил в отставку трех генералов СК

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Путин уволил из СКР трёх генералов и одного полковника

Говорит Москвавчера в 14:56

За что лишился должности глава Следкома по Иркутской области?

REGNUMвчера в 23:54

Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Lenta.ruвчера в 13:26

Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Эхо Москвывчера в 13:02

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБКвчера в 12:27
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Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
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Общество

Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж

По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Общество

В России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса

За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлены 861 423 случая коронавируса в 85 регионах.
Известия 04 августа в 03:32
Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести вчера в 03:26
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
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Экономика

«Аэрофлот» планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей

"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей.
ТАСС 02:18
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Спорт

Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше

RT на русском вчера в 16:16
Общество

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском 01:29
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Экономика

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Аргументы и Факты 03:37
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
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Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
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Политика

Лукашенко объявил своего сына Николая оппозиционером

Ридус 02:56
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
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Футбол

Жоаозиньо не вернётся в «Краснодар»

31-летний хавбек Жоаозиньо в интервью корреспонденту издания «Championat.com» сообщил, что не сумел договориться с руководством ФК «Краснодар» о новом контракте.
ГЛАС.RU 03:10
Политика

Армия США пообещала возобновить трансляции на Twitch

Издание отмечает, что Армия США не только заново запустит свой канал на Twitch, но и восстановит доступ для ранее заблокированных пользователей.
REGNUM 03:33
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
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Происшествия

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России

Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
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Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
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Происшествия

На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте

Журналисты газеты Cyprus Times сообщили, что полиция Кипра не располагает сведениями о поиске Игоря Гречушкина.
RuNews24.ru вчера в 18:47
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Гаджеты

Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА•ч

В конце июля на рынке появился смартфон Realme C11 стоимостью всего 100 долларов.
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Транспорт

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

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Политика

Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
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Политика

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Экономика

Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%

Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 03:12
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни

Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
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Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
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Шоу-бизнес

Гордон развелся с четвертой женой полюбовно

Все писали о каком-то «тайном разводе». Или что «развод оказался подарком на день рождения Нозанин».
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Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru вчера в 09:06
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