Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Общество Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. 277

Общество Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.

Общество В России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлены 861 423 случая коронавируса в 85 регионах.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,5K

Экономика Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии "Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране. 2,1K

Общество В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. 284

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции. 3

Происшествия Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева. 534

Футбол Жоаозиньо не вернётся в «Краснодар» 31-летний хавбек Жоаозиньо в интервью корреспонденту издания «Championat.com» сообщил, что не сумел договориться с руководством ФК «Краснодар» о новом контракте.

Политика Армия США пообещала возобновить трансляции на Twitch Издание отмечает, что Армия США не только заново запустит свой канал на Twitch, но и восстановит доступ для ранее заблокированных пользователей.

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 17

Происшествия Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI. 188

Гаджеты Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА•ч В конце июля на рынке появился смартфон Realme C11 стоимостью всего 100 долларов.

Политика Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно. 1

Политика Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.

Экономика Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7% Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни. 7